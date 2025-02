Coimbra quer ser Capital Europeia da Inovação

Ser Capital Europeia da Inovação é uma das ações âncora que a Estratégia Municipal de Inovação (EMI) de Coimbra tem para a cidade.

Na apresentação do documento, Susana Loureiro, da Sociedade Portuguesa de Inovação, que ajudou a autarquia a desenvolver o documento, revelou que esta ação âncora é “fundamental para o arranque da operação do documento”, garantindo que “estão já reunidas as condições para avançar rapidamente” com a candidatura.

Entre as ações âncora, o EMI pretende que os serviços sejam digitalizados, sejam criadas arenas de inovação nas escolas, criada uma rede de marketing territorial e comunicação externa, reabilitação urbana, a criação de um Hub Criativo de Coimbra, um acolhimento empresarial, o CoimbraNetZero e criar investigação e desenvolvimento no domínio da ação climática.

Este documento, ontem apresentado, pretende, segundo Susana Loureiro, que até 2030, Coimbra “se afirme e que seja reconhecida como um território vibrante e uma referência na valorização produtiva”.

