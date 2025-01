Coimbra: Quatro projetos prometem melhorar cuidados de saúde

São quatros os projetos de investigação financiados pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC) que poderão ajudar a melhorar os serviços de saúde.

Os quatro projetos têm equipas lideradas por docentes da ESTeSC ou por profissionais da ULS de Coimbra e ainda outros elementos de diversas instituições.

De entre os oito projetos submetidos a concurso foram selecionados quatro: “MIMO-COMETA”, que pretende criar um microambiente Imunológico do Cancro Colorretal com Metastização Hepática; “SALHITENS”, que realizará a avaliação do impacto da substituição do sal comum por Salicórnia em doentes hipertensos; “Hiper@NutriAção”, em que será feito o aconselhamento e Intervenção Integrada para a Prevenção e Controlo da Hipertensão Arterial nos cuidados de saúde primários através da Alimentação Sustentável e da Atividade Física ,e “STOP-UTI”, onde será feita a determinação da Suscetibilidade Antimicrobiana por metodologia Point of Care na otimização de terapêutica em Infeções Urinárias não complicadas.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 09/01/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS