No seguimento das comemorações da passagem de ano, a empresa SUMA envolveu 18 operacionais nas operações de limpeza da cidade de Coimbra.

Segundo dados fornecidos pelo gabinete de Luís Filipe – vereador da Câmara Municipal de Coimbra que detém a área do Ambiente – as intervenções decorreram entre as 04H00 e as 08H00 do passado dia 1 de janeiro, ou seja ainda na madrugada da passagem de ano.

Terreiro do Mosteiro e ruas da baixa

As ações foram centradas nas zonas do Terreiro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e ruas envolventes cortadas ao trânsito; praça do Comércio e ruas adjacentes; praça 8 de Maio e ruas circundantes; Quebra-Costas e ruas vizinhas; zona entre a Ponte de Santa Clara, ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, e Largo da Sé Nova.

