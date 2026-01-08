diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Quatro horas para limpar a cidade após comemorações de passagem de ano

05 de janeiro de 2026 às 10 h24
1 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

No seguimento das comemorações da passagem de ano, a empresa SUMA envolveu 18 operacionais nas operações de limpeza da cidade de Coimbra.

Segundo dados fornecidos pelo gabinete de Luís Filipe – vereador da Câmara Municipal de Coimbra que detém a área do Ambiente – as intervenções decorreram entre as 04H00 e as 08H00 do passado dia 1 de janeiro, ou seja ainda na madrugada da passagem de ano.

Terreiro do Mosteiro e ruas da baixa

As ações foram centradas nas zonas do Terreiro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e ruas envolventes cortadas ao trânsito; praça do Comércio e ruas adjacentes; praça 8 de Maio e ruas circundantes; Quebra-Costas e ruas vizinhas; zona entre a Ponte de Santa Clara, ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, e Largo da Sé Nova.

Autoria de:

António Rosado

1 Comentário

  1. Luís Marchana diz:
    8 de Janeiro, 2026 às 17:14

    O que não devia ter acontecido.
    Uma coisa é festejar, outra coisa é sujar.
    Falta bom senso.
    Obrigado pela informação.
    Embora não viva em Coimbra, sinto-me mal pelo restou da festa.😢

    Responder

