Coimbra: Quatro homenagens nas comemorações dos 170 anos da freguesia de Santa Clara

A Junta de Freguesia de Santa Clara assinalou ontem os seus 170 anos, com uma sessão onde foram homenageadas pessoas e instituições que se distinguiram pelo seu contributo para a história e desenvolvimento da freguesia.

David Santos (funcionário da junta já falecido), Clube de Futebol Santa Clara, o empresário Arnaldo Baptista e Álvaro Seco foram homenageados pela autarquia presidida por José Simão, numa cerimónia que teve lugar no Recordatório da Rainha Santa/Alfredo Bastos.

Antes da entrega da medalha de homenagem, foi feita a apresentação de cada um dos distinguidos, antecedida por momentos musicais, interpretados pelo trio Prestige: Carla Bernardo (soprano), Daniel Romeiro (piano) e Tiago Moreira (violino).

José Simão

Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara há 23 anos, José Simão destacou as muitas dificuldades na presidência.

Durante a sua intervenção na cerimónia comemorativa, o autarca recordou a situação relacionada com os limites da freguesia, lembrando que “cada vez que há um Censos elas encolhem”.

Para o presidente, também o “património arqueológico e arquitetónico está com dificuldades em se manter”. “Não sei a quem me queixar”, desabafou.

José Simão lamentou ainda a falta de um posto de polícia na margem esquerda, bem como a falta de planificação relativa ao projeto MetroBus para aquela zona da cidade.

“É muito difícil esta luta contra o status quo que existe na margem esquerda”, afirmou, lamentando que “resumir as fronteiras da freguesia a uma luta de placas não é fácil”.

Para o presidente, “mesmo na mobilidade Santa Clara tem sido uma freguesia mártir”, recordando a falta de passeios em alguns locais.

