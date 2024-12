Coimbra: Projeto para mitigar abandono na UC financiado com 1,1 milhões

A vice-reitora da Universidade de Coimbra (UC) Cristina Albuquerque, anunciou ontem que o projeto de combate ao insucesso e abandono do ensino superior terá continuidade, agora com financiamento de 1,1 milhão de euros.

Trata-se de uma abordagem que vem em continuidade com o projeto anterior, o ON-BOARD, que decorreu de janeiro a novembro de 2023 e que registou “uma taxa de retenção maior e um número maior de cumprimento das ECTS”, afirmou.

A UC apresentou ontem o novo projeto, denominado UC.ON-BOARD PLUS, revelando que a iniciativa irá decorrer até junho de 2026, com um financiamento, do PRR Mais Digital, de 1,1 milhão de euros.

