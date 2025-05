Coimbra: Procura para os Guns N’ Roses longe da euforia dos Coldplay

A 15 dias do concerto dos Guns N’ Roses no Estádio Cidade de Coimbra ainda há bilhetes à venda. A perspetiva do espetáculo se esgotar começa a ser um cenário pouco provável.

No dia 6 de junho a banda de rock americana atua em Coimbra, mas ainda há bilhetes de várias tipologias à venda, desde os mais baratos até alguns com preços menos acessíveis.

Quem quiser comprar bilhete ainda poderá ver o espetáculo no relvado, o local mais próximo do palco, mas onde tem que ficar em pé, pagando “apenas” 95 euros. Ainda há também bilhetes mais baratos, para a bancada Sul superior.

Ao todo, são 18 os locais do Estádio Cidade de Coimbra ainda com bilhetes disponíveis para venda, entre os quais a bancada nascente inferior, com o preço mais caro entre os bilhetes “comuns”, com o valor de 155 euros.

Se os bilhetes comuns ainda não esgotaram, os bilhetes “premium” também ainda estão disponíveis.

Entre as sete modalidades, que variavam entre os 295 euros – dá simplesmente acesso prioritário ao relvado e um artigo de merchandise exclusivo – e os 995 euros – que dá acesso ao backstage do relvado, acesso à plataforma vip, com bar aberto e subida ao palco antes do espetáculo para tirar fotografia de grupo com os instrumentos da banda – só apenas duas é que já esgotaram.

