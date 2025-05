Coimbra: Presidentes de junta e câmara eleitos três vezes poderão receber medalha da cidade

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, afirmou ontem, que vai propor ao executivo camarário para que os presidentes de junta e câmara que foram eleitos três vezes sejam distinguidos com a Medalha da Cidade- Grau Ouro.

“Quem é reconhecido três vezes pelo povo deve ser objeto de reconhecimento formal pela câmara municipal. Vamos propor ao executivo municipal que os presidentes de junto e câmara que foram eleitos três vezes, alguns até mais, sejam distinguidos”, referiu o presidente da autarquia, durante a Assembleia Municipal que decorreu no salão nobre da autarquia.

Esta proposta surge depois do presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia, ter apresentado uma moção para que fossem distinguidos, com a Medalha da Cidade – Grau Ouro, o presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, Jorge Veloso, o presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, José Simão, o presidente da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila, Jorge Mendes, e o presidente da União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, Diamantino Jorge.

A proposta surge porque estes quatro presidentes atingem, este ano, o limite legal de mandatos e todos eles têm mais de 20 anos de vida autárquica.

