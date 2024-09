Coimbra: Prémio Norberto Pires entregue a projeto de adesivos eletrónicos

O projeto “E-Skins – Peles Eletrónicas impressas para biomonitorização contínua de longa duração”, de Manuel Carneiro, Mahmod Tavakoli e Pedro Lopes, é o grande vencedor da da 3.ª edição do Prémio de Inovação Joaquim Norberto Pires, atribuído pela Universidade de Coimbra (UC).

O projeto premiado apresenta uma solução mais prática e duradoura para doentes que necessitem de utilizar dispositivos wearable (vestíveis) para a monitorização eletrofisiológica contínua e de longo prazo de dados de saúde: uma espécie de “pele eletrónica”, com materiais e métodos inovadores, que pode ser usada por mais de uma semana, de forma confortável para o paciente.

“Ao contrário de outros adesivos vestíveis existentes, esta solução pode ser usada por mais de uma semana e não é afetada por rotinas diárias como exercício físico ou banho. É muito confortável para os pacientes”, referem os responsáveis do projeto.

O reitor da UC, Amílcar Falcão, que presidiu ao júri que atribuiu o galardão, deu os parabéns aos vencedores e falou da importância destas iniciativas.

“O projeto vencedor é um excelente exemplo da qualidade dos projetos de investigação e de inovação desenvolvidos na Universidade de Coimbra, com elevado potencial e orientados para as necessidades da sociedade”, disse.

