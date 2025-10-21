diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Ponte entre o mundo académico e o tecido empresarial atrai jovens ao ISEC

21 de outubro às 09 h12
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

“Durante três dias, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) transforma-se num espaço de partilha, de inovação e descoberta, onde estudantes têm contacto direto com as empresas”. Estas foram as palavras do presidente do ISEC, Mário Velindro, durante a cerimónia de abertura da Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE), que decorreu ontem.

Já está em andamento a 24.ª edição da FENGE, um evento organizado pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (AEISEC).Até amanhã, as 101 e m p r e s a s presentes (número recorde), oriundas de norte a sul do país, dão-se a conhecer, especialmente aos estudantes.

“A FENGE reúne este ano mais de uma centena de empresas e entidades parceiras, superando todas as expectativas e reafirmando o seu papel como uma ponte entre o mundo académico e o tecido empresarial nacional e internacional”. começou por dizer Mário Velindro.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

