Coimbra: Politécnico tem possível comprador para o polo II da ESEC

O polo II da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) tem um possível comprador a negociar a sua aquisição. A revelação foi ontem feita pelo presidente do Politécnico de Coimbra (IPC), Jorge Conde, no seu discurso do Dia do IPC.

“Em curso fica a 2.ª fase da Casa do Bispo, com financiamento garantido; a candidatura ao financiamento para a 1.ª fase da Escola de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital; o acordo feito com a Câmara de Coimbra para o novo estacionamento do ISCAC e o interesse de um comprador no Polo II da ESEC”, disse Jorge Conde, num discurso onde fez um balanço dos seus oito anos à frente do Politécnico.

