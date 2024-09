Coimbra: Piscina de 50 metros do Centro Olímpico alvo de manutenção profunda até final de outubro

A piscina de 50 metros do Centro Olímpico de Piscinas Municipais vai ficar encerrada até ao próximo dia 31 de outubro para trabalhos de manutenção especializada do sistema de ancoragem de duas condutas de insuflação AVAC, informou ontem em comunicado a Câmara Municipal de Coimbra

Na nota a autarquia refere que “esta manutenção profunda, mais exigente e morosa, vai obrigar ao encerramento da piscina de 50m até finais do mês de outubro. Entretanto, a piscina de 25 metros do Centro Olímpico, onde estiveram a decorrer os habituais trabalhos de conservação e de manutenção periódicos desde o passado dia 26 de agosto, volta a estar operacional e ao serviço dos utentes a partir da próxima quarta-feira, dia 11 de setembro”

“Os trabalhos a desenvolver na piscina são de manutenção especializada do sistema de ancoragem de duas condutas de insuflação de AVAC (situadas na nave da piscina de 50m), que necessitam de manutenção e de substituição dos apoios de suporte das condutas, uma vez que, devido ao ambiente corrosivo e agressivo das piscinas, intensivo durante estes quase 20 anos, evidenciam desgaste”, é descrito no documento.

Novo elevador

Durante estes quase dois meses, será também realizada a montagem, bem como testes e ensaios, do novo elevador a instalar no Centro Olímpico, bem como o desmantelamento e o abate do elevador existente. A solução de transporte vertical a instalar decorre da necessidade de reabilitar, requalificar e beneficiar o atual equipamento, que evidencia forte desgaste, situação motivada também pelo ambiente corrosivo e agressivo das piscinas durante estes quase 20 anos. Esta situação tem inviabilizado a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada à prática da natação e, também, a organização de eventos desportivos para atletas com mobilidade condicionada.

O novo elevador tem em consideração as características físicas e funcionais do edifício, o segmento de construção de tipologia comercial/industrial face ao ambiente corrosivo e a perspetiva de funcionamento em contínuo, bem como o respetivo nível de qualidade e de conforto, de forma a adotar uma solução de transporte vertical que seja adequada e que assegure o tráfego esperado de pessoas e carga, em conformidade com os padrões tráfego estabelecidos na indústria de elevadores. Numa perspetiva energética, foram consideradas instalações que permitam custos de exploração reduzidos. Esta intervenção foi iniciada com a produção do equipamento e a sua instalação decorre pelo prazo de quatro semanas.