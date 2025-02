Coimbra pioneira na Península Ibérica em sistema para tratamento de doentes com cardiopatia congénita

A Unidade de Intervenção Cardiovascular (UNIC) do Serviço de Cardiologia da ULS de Coimbra. foi pioneira na Península Ibérica na implantação de um sistema inovador de pré-stenting e válvula pulmonar percutânea, tendo tratado com sucesso três doentes com cardiopatia congénita.

Em comunicado, é referido que “os utentes, todos do género masculino, têm 23, 47 e 55 anos”.

Na mesma nota é destacado que “os dispositivos implantados, sistema pré-stenting Alterra e válvula Sapiens 3, permitem expandir o tratamento minimamente invasivo de cardiopatias congénitas para os doentes com anatomias de maiores dimensões, até agora apenas abordáveis por cirurgia cardíaca convencional”.

Os doentes operados têm insuficiência grave da válvula pulmonar, como consequência de vários tipos de cardiopatia congénita, mais frequentemente tetralogia de Fallot.

“A longo prazo, a insuficiência da válvula pulmonar provoca sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, dilatação do coração direito, arritmias ventriculares, disfunção sistólica ventricular direita e esquerda. A substituição precoce da válvula pulmonar tem efeitos benéficos ao atrasar e/ou evitar estas consequências”, frisa Lino Gonçalves, diretor do Serviço de Cardiologia.

Os procedimentos foram realizados pelos cardiologistas de intervenção Manuel Santos, Luís Paiva, Patrícia Silva e José Martins; pelas Anestesistas Ana Vieira e Cláudia Carreira;e por técnicos e enfermeiros da UNIC, sob o apoio do Serviço de Cirurgia Cardíaca da ULS de Coimbra.