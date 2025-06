Coimbra: Pedidos de habitação municipal aumentam 33%

O número de pedidos de habitação municipal aumentou em Coimbra cerca de 33% em 2024, passando de 177 para 236 novos processos, acompanhando as dinâmicas nacionais e europeias, refere a autarquia em nota enviada à comunicação social.

“O número de realojamentos, 72, é igual ao de 2023, só ultrapassado nos anos de 2009 e 2010 (76 e 84, respetivamente), período referente ao programa ProHabita”, precisa.

O município recorda que, em 2020, foram realojadas 29 famílias.

“A câmara, no âmbito do trabalho da Divisão de Habitação Social, tem vindo a acelerar o ritmo de prestação de respostas aos munícipes em situação de carência habitacional. Foi crescendo, ano após ano, o número de pedidos de habitação, a análise de processos e o número de realojamentos no regime de arrendamento apoiado”, sublinha a autarquia.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 30/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS