Coimbra: Passagem pedonal em Souselas resolve a barreira da linha férrea

Foi inaugurada ontem uma passagem pedonal inferior que atravessa a linha férrea, junto ao rio Botão, em Souselas. Reforçar a segurança e a mobilidade das pessoas da freguesia (através dessa passagem) foi o grande objetivo deste investimento, que teve a colaboração da União das Freguesias de Souselas e Botão com a Cimpor.

Perante uma comunidade de moradores, os vários agentes autárquicos presentes inauguraram esta infraestrutura que vem substituir a antiga passagem de nível, encerrada há alguns anos. A missão é simples: evitar tragédias.

“Dia muito importante para a freguesia. Ao longo dos últimos anos era visível algumas pessoas a atravessarem a linha férrea ilegalmente e sem precauções. Esta obra vai permitir que os cidadãos tenham uma solução, em vez de correrem riscos ou andarem cerca de um quilómetri para passar de um lado para o outro da linha”, disse o presidente da União de Freguesias de Souselas e Botão, Rui Soares.

A nova passagem pedonal inferior aproveita assim a estrutura da ponte ferroviária sobre o rio Botão, garantindo um trajeto direto, seguro e acessível para os peões.Com esta nova infraestrutura, Souselas deixa de estar, assim, dividida em duas partes separadas pelos carris da Linha do Norte.

