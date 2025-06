Coimbra: Partilha de práticas e experiências junta municípios lusófonos

Governance, direito eleitoral municipal e direito urbanístico municipal nos países lusófonos estiveram ontem em debate na 2.ª edição das Jornadas Municipais Lusófonas, que contaram com a participação de representantes de vários países de língua oficial portuguesa: Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Organizado pela Universidade de Coimbra (UC) e Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), o evento decorreu no Colégio da Trindade, tendo como objetivo a partilha de experiências e práticas entre os vários países participantes.

Na sessão de abertura, Miguel Fonseca destacou o “crescendo do debate” do longo do dia, lembrando a presença de oito países nestas jornadas.

O vereador falava em representação do presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, salientando depois os três painéis que fizeram parte da iniciativa e os temas escolhidos: “Relevantes no contexto das autarquias”, sublinhou.

