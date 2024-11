Coimbra: Orphika é um “cabaz cheio de concertos em época natalícia”

Três dezenas de concertos, a que se juntam 10 “eventos convergentes” – incluindo workshops, residências artísticas ou momentos de divulgação de projetos de investigação cultural – fazem a programação da 6.ª edição do Ciclo de Música Orphika, que vai decorrer de 8 de novembro a 8 de dezembro.

Promovido pela reitoria da Universidade de Coimbra, é um evento cultural com financiamento do mecenas Santander, em que diversos grupos culturais, a maior parte deles da academia, apresentam as suas candidaturas de espetáculos a apresentar em palco.

Salas de espetáculos por toda a cidade

Os cerca de duas dezenas de locais de atuação vão desde a capela de São Miguel ao Teatro Académico de Gil Vicente (neste caso com bilhete de entrada), que recebem, cada um, quatro espetáculos, até ao Salão Brazil, auditório do ISEC, Palácio de São Marcos e Pavilhão Centro de Portugal, entre outros.

O vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão, explicou ontem que as universidades portuguesas “têm debatido a forma de terem um programa cultural consistente e ligá-lo à cidade”, acrescentando que a Universidade de Coimbra “tem sabido liderar o processo, porque há uma política cultural determinada, em articulação com a cidade, que tem dado bons resultados”.

Delfim Leão referiu-se a um “ciclo de música eclético”, avisando desde logo que “é improvável, ou mesmo impossível, assistir a todos os eventos”, não só pela quantidade, como pelos diferentes géneros musicais presentes.

O Orphika é um “cabaz cheio de concertos em época natalícia”, referiu o vice-reitor, reconhecendo que vários espetáculos terão uma vertente associada à música de Natal.

