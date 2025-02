Coimbra: Ordem dos Farmacêuticos será “mais forte se se afirmar a nível regional”

A nova presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos (SRCOF) reafirmou ontem o compromisso “de lutar por uma região Centro “forte”, “contrariando a tendência para a espartilhar e diluir entre o norte e o sul”.

Aproveitando a presença do bastonário Helder Mota Filipe na tomada de posse nos novos órgãos sociais da SRCOF, Lúcia Santos lembrou que a Ordem dos Farmacêuticos será “tanto mais forte quanto maior a capacidade tiver de se afirmar a nível regional”.

“O todo resultará sempre maior do que a simples soma das partes. Da parte da Secção Regional do Centro contará com uma estrutura dinâmica e ágil na procura da excelência, no que se refere à defesa e valorização da profissão, na salvaguarda do bem público, e também na estreita vigilância do cumprimento das boas práticas, da ética e da deontologia profissionais”, garantiu.

