Coimbra: Oposição contra 125 mil euros pagos pelos Guns N’ Roses

O valor que o município de Coimbra irá pagar pelo concerto dos Guns N’ Roses, que está marcado para o próximo dia 6 de junho, foi ontem criticado pela oposição na reunião de câmara. O Partido Socialista (PS) e a Coligação Democrática Unitária (CDU) votaram contra o apoio.

O executivo municipal vai apoiar a produtora Everything is New com um valor de praticamente 450 mil euros para o concerto da banda de rock americana, sendo que 125 mil euros dos quais serão em apoio financeiro direto e os restantes 325 mil euros em isenções referentes à utilização do Estádio Cidade de Coimbra.

Ainda antes do período da ordem do dia, o vice-presidente Francisco Veiga, antevendo críticas da oposição, começou por justificar o investimento lembrando que este se “enquadra na estratégia do município para receber grandes eventos internacionais, reforçando a marca Coimbra”. Nesta ótica, Francisco Veiga salientou que “há cidades muito perto de Coimbra” que estão “cheias de vontade” de receber concertos desta envergadura.

A vereadora do PS, Regina Bento, frisou que o partido não é contra a realização de grandes concertos, mas discorda do modelo de negócio que tem sido adotado pelo município.

“Este modelo é ruinoso, está pouco fundamentado e põe recursos públicos ao serviço da mesma produtora. Votamos contra com base no custo total do município para este evento. É um evento lucrativo, em que se pode projetar uma receita bruta superior a mais de 4 milhões de euros, totalmente canalizados para a entidade produtora privada”, disse.

