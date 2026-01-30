diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Obras no Colégio das Artes arrancam em fevereiro

30 de janeiro de 2026 às 11 h30
DB-Ana Catarina Ferreira

A Universidade de Coimbra (UC) anunciou ontem que as obras no Colégio das Artes vão arrancar já em fevereiro, num investimento de cerca de quatro milhões de euros.
As instalações foram ontem encerradas (ver pagina 8) “até avaliação pela Proteção Civil” e as atividades serão “transferidas para outros espaços da faculdade, a comunicar nos próximos dias”.
O edifício, que acolhe o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, já tinha obras de reabilitação agendadas e que vão agora, “após um longo impasse provocado por razões alheias à Reitoria da UC”, arrancar já no próximo mês de fevereiro, anunciou a UC.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

