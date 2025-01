Coimbra: Novo ano “nova” escola em Ribeira de Frades

O ano de 2025 arrancou com um presente para toda a comunidade da Escola de Ribeira de Frades. No Dia dos Reis, a prenda mais pretendida por todos chegou.

O Centro escolar, composto por uma escola básica, um jardim-escola e ainda instalações sanitárias, refeitório e copa, foi requalificado e abriu ontem as portas pela primeira vez para receber alunos, auxiliares e professores.

A obra, que foi consignada a 8 de julho de 2024, foi composta pela remoção de telha e ripa da cobertura, da rede elástica no perímetro da escola e respetivos portões, remoção e posterior reposição de painéis solares na cobertura, colocação de isolamento térmico e, ainda, reabilitação de pavimentos interiores das salas da escola, pintura interior em paredes e tetos, bem como aplicação de rede na periferia da escola em painéis de malha electrossoldada e portões exteriores novos.

Na reabertura da escola, a vereadora da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro Educação e Gestão dos Edifícios Escolares, Ana Cortez Vaz, salientou a importância desta intervenção, lembrando as condições que o centro escolar tinha anteriormente.

“Este foi um problema identificado pelo presidente da junta de freguesia e pela associação de pais da escola. Antes, havia aqui salas em que escorria de água das paredes. Temos mais uma escola reabilitada”, esclareceu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 07/01/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS