Coimbra: Município premiou o melhor do desporto de 2024

O Clube Fluvial de Coimbra (Mérito Desportivo 2024), o World Boccia Paralympic Qualification Tournament (Evento Desportivo Inclusivo do Ano de 2024) e o Campeonato Europeu de Triatlo Multisport (Evento Desportivo do Ano de 2024).

Estes foram os três prémios especiais ontem entregues pelo Município de Coimbra na Gala #CoimbraMéritoDesportivo.

A festa anual do desporto do concelho de Coimbra encheu a Sala D. Afonso Henriques do Convento São Francisco, com dezenas de convidados a aplaudirem atletas, dirigentes e instituições distinguidos pelos feitos desportivos alcançados em 2024.

No global, foram 170 atletas e 15 troféus a equipas que se destacaram – representando 25 clubes do concelho de Coimbra e outras tantas modalidades.

