Coimbra: Multisport vai ter ciclismo e atletismo no canal do metro

Este ano não vai haver Campeonato da Europa de Triatlo em Coimbra. Há, no entanto, muito desporto, em meados de junho, em mais uma organização Multisport Coimbra.

Vai ser um fim de semana em cheio. O sábado, 14 de junho, fica dedicado ao atletismo, com três provas (de 10, 20 e 42 quilómetros) e uma caminhada. Já no domingo, 15 de junho, a modalidade é o ciclismo.

A curiosidade é que todas as corridas vão ser realizadas no canal do metrobus.

Assim, as provas de atletismo começam em três locais diferentes: em Vale de Açor, a de 10 km; em Miranda do Corvo, a de 21 km; na Lousã, com ida e volta a Serpins, a de maratona. Já a prova de ciclismo tem início em Serpins, e disputa-se em formato de contrarrelógio.

