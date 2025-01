Coimbra: Mudanças na circulação da Alta adiadas para o próximo mandato

A implementação da requalificação urbana do eixo Alta Universitária – praça João Paulo II – Sereia foi adiada para o próximo mandato.

O projeto de mobilidade que iria reformular a circulação automóvel naquela zona da cidade, reduzindo os estacionamentos e pedonalizando a rua Larga, fica na gaveta até depois das próximas eleições autárquicas.

Em resposta às questões colocadas pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal justificou o adiamento “face aos elevados custos, à necessidade de alguns ajustes e à prioridade das obras financiadas pelo PRR”.

A autarquia esclareceu ainda que o projeto foi “adiado para o próximo mandato, já com o metrobus em funcionamento”.

