Coimbra: Milan trouxe a luz à Daniel de Matos em dia de “apagão”

“O grande dia”. Durante longos nove meses Kristie Pereira carregou na barriga o pequeno Milan e no coração a certeza de que ia ser o dia mais especial de todos. O que seguramente não contava era com um “apagão”… precisamente quando estava prestes a dar à luz.

Enquanto muitos tentavam chegar à última garrafa de água na prateleira do supermercado ou arrecadar mais uma lata de atum para juntar à despensa, a vida seguia a normalidade possível dentro das paredes da maternidade.

Rodolfo Lourenço, de 33, e Kristie Pereira, de 27 pais de primeira viagem, com todas as ilusões, expectativas e incertezas que isso acarreta, rumaram de Miranda do Corvo até à Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, com a certeza de que tinha chegado a hora.

“Demos entrada no bloco às 07H30, com contrações. Ainda estava tudo normal e havia luz”, contou Kristie ao DIÁRIO AS BEIRAS.

O momento em que a cidade, o país e a Península Ibérica ficaram às escuras só não passou despercebido porque o casal reparou nas conversas nos corredores “dos enfermeiros, que iam ouvindo as notícias”. “A maternidade tem geradores e não se notou nada”, acrescenta Rodolfo Lourenço.

