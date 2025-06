Coimbra: Mais de 2000 voluntários “alimentaram esta causa”

Os gestos são precisos, sem hesitações ou atropelos. Quem está ali sabe ao que vai e que tarefa tem de cumprir nesta missão de separar dos bens que vão chegando ao armazém do Banco Alimentar Contra a Fome de Coimbra. Só no sábado – o primeiro dia da campanha – foram recolhidas 39 toneladas de alimentos – mais três do que há um ano.

“Ainda não temos dados sobre a recolha de domingo [ontem], mas este primeiro balanço é já positivo”, disse ontem João Paulo Craveiro, responsável do Banco Alimentar de Coimbra, que em 2024 apoiou 10.300 pessoas.

Com o lema “O seu gesto tem um nome, o nome de quem vai poder jantar hoje”, esta campanha contou com a colaboração, no distrito, de mais de dois mil voluntários que ajudam desde a recolha de alimentos, através de equipas que são substituídas de duas em duas horas, até ao transporte dos alimentos recolhidos para a sede do Banco Alimentar.

“A todo, são 26 carrinhas emprestadas, alugadas ou de voluntários que fazem a recolha”, adiantou o responsável.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS