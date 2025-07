Coimbra: Lote 7 do Vale de S. Miguel arranca a 1 de setembro

A Cooperativa de Habitação e Construção Mondego (CHM) assinou ontem a consignação da obra do Lote 7 da Urbanização Vale de S. Miguel, na União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.

As obras arrancam a 1 de setembro e têm prazo de conclusão de precisamente um ano, estando prevista a sua conclusão a 31 de agosto de 2026, explicou Adelino Besteiro, presidente da CHM.

Contactadas 15 empresas e com cinco a concurso, a CHC escolheu duas para a fase final e entregou, agora, a obra à Conimbriga Construções, empresa de Coimbra que fez “o preço cerca de 10% mais baixo”.

A obra ainda não começou, mas “dos 12 apartamentos 11 já estão vendidos”, algo que não aconteceu quando, há 22 anos, a CHM construiu pela última vez: “Houve problemas com as vendas, veio a crise de 2008, e este lote ficou à espera”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 15/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS