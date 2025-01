Coimbra: Liga dos Combatentes apela a intervenção no Colégio da Graça

O Colégio da Graça, localizado na rua da Sofia e classificado como Património da Humanidade pela UNESCO desde 2013, continua em avançado estado de degradação. Por essa razão, a direção do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes está empenhada em estabelecer “parcerias estratégicas” que permitam uma reabilitação urgente do edifício.

Durante este mês, a Liga já esteve reunida com o presidente da câmara municipal e também com a vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro – Cultura), com o intuito de estabelecer uma parceria que permita concretizar um projeto que não é novo.

“Em 2021 e 2022, uma equipa de técnicos da extinta Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) elaborou um diagnóstico detalhado do estado do edifício, identificando a necessidade urgente de intervenção na entrada e nos claustros inferiores e superiores, abrangendo telhados, alvenarias, madeiras, paredes e azulejos. Infelizmente, este processo não teve o seguimento esperado”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS João Paulino, que preside ao núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes.

