Coimbra: Liga Contra o Cancro atribui 70 mil euros em bolsas de investigação

Foram sete os projetos vencedores das Bolsas de Investigação em Oncologia 2024/25, atribuídos pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC), num investimento global de 70 mil euros para a investigação científica na área da oncologia.

Os vencedores foram anunciados ontem, numa sessão em que também foram assinados os contratos de concessão dos projetos.

Na cerimónia, Catarina Resende de Oliveira, vogal da direção do núcleo regional da liga, disse que “é determinante pensar no doente”.

“Os investigadores e clínicos devem responder às expectativas dos doentes e é essa resposta que permite determinar a qualidade da investigação”, concluiu.

