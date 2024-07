Coimbra: Jovens advogados ganham calo em “julgamento”

O Palácio da Justiça de Coimbra abriram ontem portas para argumentar sobre situações hipotéticas e julgar quem nada fez.

A situação é caricata e invulgar, mas tem um propósito: dar experiência e prática a futuros advogados.

O Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados realizou ontem a simulação de um julgamento, em ambiente real e com os advogados a fazerem de arguidos, lesados, advogados, testemunhas e outros intervenientes processuais. O papel do juiz foi exercido pelo presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Carlos Oliveira.

Entre os vários participantes num julgamento, que contou com a plateia cheia, estava Filipe Lourenço. O advogado estagiário fez de testemunha nesta simulação e clarificou qual a importância desta atividade.

“Recentemente, foram alteradas por lei as regras do estágio dos advogados, nomeadamente quanto à formação. Vai-se mudar a forma do estágio, deixando de haver ações de formação obrigatórias para Direito Penal e para Direito Civil. Neste caso, há um objetivo para realizar este tipo de encenação, para que seja uma formação mais aplicada à realidade. É uma forma mais apelativa de formação para os advogados estagiários”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/0//2024 do DIÁRIO AS BEIRAS