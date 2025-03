Coimbra: Jipe avariado estacionado na berma da EN17

Um jipe encontra-se estacionado desde o passado sábado na berma da Estrada Nacional 17 (EN17), vulgo Estrada da Beira, na zona de São Frutuoso, em Coimbra.

A situação causou estranheza nos condutores que utilizam a via, que entraram em contacto com as autoridades.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Sandro Oliveira, oficial de comunicação e relações-públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra, confirmou que a força militar foi informada e deslocou-se ao local.

“Foram feitas diligências para saber o que passa”, explicou, adiantando que foi possível apurar que a viatura “tem seguro, inspeção e não se encontra apreendida”.

Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o veículo encontra-se avariado e estacionado em zona autorizada no sentido Vila Nova de Poiares-Coimbra da EN17, aguardando transporte para reparação.