Coimbra

Coimbra já tem solução para chegar a tempo à primeira aula

21 de outubro às 09 h13
Já passava das 07H40 quando nos aproximámos da estação de metro “Casa Branca”. A cidade, embora acordada, ainda estava ensonada e lenta. O trânsito ainda não se faz sentir e há poucas pessoas a caminhar. O clima não é convidativo, é talvez o primeiro dia de outono de 2025. A chuva e o vento afugentam os madrugadores por convicção e só aparecem os que são obrigados a sair de casa.

“Fazemos mais e melhor” está escrito nas imediações da estação do metrobus. Poderia ser o slogan de uma nova campanha da empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), mas é apenas um resquício da campanha autárquica que se fez sentir na cidade há semanas. O metrobus também fez parte da campanha, mas quem o utiliza já não olha para este serviço como uma miragem ou um sonho longínquo.

Chegámos mais cedo e esperámos até que aparecesse o próximo autocarro metrobus. Na paragem já estava Filipe Almeida. Com 17 anos, o jovem frequenta a Escola Secundária Avelar Brotero.

“Utilizo para fazer o percurso escola – casa. Não perco tempo à espera, nem há o risco de ele não passar”, revelou o jovem que mudou as rotinas desde que há metrobus, garantindo-nos que o serviço é fiável.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

