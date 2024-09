Coimbra: Já é conhecido o cartaz completo da Latada

Foi revelado, hoje, o cartaz completo da Festa das Latas e Imposição das Insígnias 2024 em Coimbra. A apresentação foi feita, esta manhã, na Praça da Canção, local que vai receber o evento entre os dias 2 e 6 de outubro.

O evento começa na noite de terça para quarta-feira, com a realização da Serenata Monumental, pelas 00H00, no Largo da Sé Nova. A seguir a esse momento tem lugar a Revolta do Grelo, na Casa do Lago, nos Jardins da Associação Académica de Coimbra.

Na quarta-feira, (2 de outubro), está confirmado a presença dos Karetus e Lon3r Johny. No dia seguinte, quinta-feira, 3 de outubro, é a vez do artista brasileiro Teto e do rapper Leo 2745 pisarem o palco principal do evento.

Na sexta-feira, dia 4 de outubro, os cabeça de cartaz são T-Rex e Mizzy Miles. Por sua vez, no sábado, dia 5 de outubro, atuam Deejay Telio e Wet Band Gang.

No domingo, dia do cortejo, a animação conta com o já habitual Quim Barreiros e Ruth Marlene, no dia 6 de uutubro.