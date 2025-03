Coimbra: ISMT quer “transportar a bandeira do Estado Social num momento de crise”

O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) assinalou ontem o Dia Mundial do Serviço Social com homenagens e a defesa do Estado Social.

“Esta é uma escola crucial na ideia da importância do Estado Social em Portugal. Muito antes de haver Estado Social em Portugal esta escola formava profissionais e, mais do que isso, transportava uma ideia da importância do Estado Social em Portugal”, referiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do Conselho de Direção do ISMT.

Para Manuel Castelo Branco, comemorar “o Dia Mundial do Serviço Social é também muito importante numa altura em que o Estado Social está em crise e sob ataque”.

“O Estado Social corresponde a um salto civilizacional sem precedente na história da Europa e da Humanidade (…) e é importante este dia para inverter esta marcha de queda livre do Estado Social”, acrescentou.

