Coimbra: ISEC acolhe colóquio sobre saúde mental

O “II colóquio sobre “Saúde Mental em Rede” realiza-se no próximo 8 de novembro no Auditório do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC).

A iniciativa vai contar com cerca de 300 participantes entre médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da área da saúde.

Depois do sucesso da primeira edição, o gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, em parceria com a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel – Instituto das Irmãs Hospitaleiras em Condeixa-a-Nova, volta a realizar um novo colóquio que terá como tema central a saúde mental.

Um dos grandes objetivos do presente evento é chegar ao maior número de pessoas possível, com especial enfoque nos jovens/adultos, procurando que cada vez mais haja um trabalho em rede e articulado entre os diversos serviços da comunidade e as equipas especializadas no âmbito da saúde mental.

“Temas como o desenvolvimento de competências socioemocionais no 1.º ciclo, a inteligência artificial e os cuidados a ter vão ser debatidos pelos profissionais de saúde que estarão presentes”, disse José Francisco Rodeiro, presidente da junta, durante a conferência de apresentação do evento, realizada ontem.

O presidente desta junta realça que para esta edição houve uma procura muito grande pelas pessoas e que a certa altura tiveram de ser suspensas as inscrições.

“Aumentar a felicidade das pessoas”

Também presente na apresentação esteve Mário Velindro, presidente do ISEC (instituição que recebe o evento). “Para nós é uma honra sermos os anfitriões deste colóquio que tem um tema muito importante para os dias de hoje. Este trabalho em rede permite que fiquemos mais perto de contribuir para a diminuição dos problemas da saúde mental e aumentar assim a felicidade das pessoas”.

