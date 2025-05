Coimbra: ISCAC vai ampliar edifício para criar mais salas de aula

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) vai alargar o edifício da escola, na zona do bar, para que sejam criadas mais salas de aula.

A revelação foi ontem feita pelo presidente da Coimbra Business School/ISCAC, Alexandre Silva, nas comemorações do “Dia da Escola” que decorreu no auditório Marques de Almeida, na instituição.

“A preparação do lançamento do concurso para o novo edifício do ISCAC (…) representa um importante compromisso com o futuro da escola, criando mais e melhores condições para ensinar, aprender e investigar”, afirmou o responsável.

A escola vai avançar com a obra através de fundos próprios, no entanto, se existir a possibilidade de concorrer a fundos comunitários, o ISCAC irá avançar com uma candidatura. O objetivo é que a empreitada comece este ano ou no início de 2026.

