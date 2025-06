Coimbra Invest Summit duplica empresas presentes na terceira edição

O Coimbra Invest Summit vai decorrer de 02 a 03 de julho, no Convento São Francisco, com a sua terceira edição a duplicar o número de empresas e instituições presentes, passando de 46 para 100, afirmou hoje o município.

O evento gratuito, que no passado decorreu em setembro e outubro, conta já com cerca de mil participantes inscritos, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC), em parceria com a Universidade de Coimbra (UC), Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Pedro Nunes e iParque, disse hoje a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa, que foi apresentado hoje, vai continuar a ter como foco os setores da tecnologia, saúde e espaço, juntando-se a estes o turismo, referiu a organização, salientando que, nesta edição, haverá “mais e melhores condições para os expositores”.

O evento irá ter uma gala de reconhecimento de mérito empresarial que vai distinguir 212 empresas de Coimbra e terá o 1.º Encontro da Rede de Embaixadores de Coimbra, que “conta com 25 personalidades ligadas à cidade e no qual serão apresentados novos embaixadores”.

Nesta iniciativa, haverá painéis dedicados ao impacto do contexto internacional nos negócios, sobre como escalar um negócio e um com representantes de multinacionais que apostaram em Coimbra.

No Coimbra Invest Summit, que tem o patrocínio da Presidência da República, estará também uma comitiva do parque tecnológico de Halle, cidade alemã geminada com Coimbra e uma da Portugal Ireland Business Network.

Segundo a Câmara de Coimbra, na terceira edição é vincada “a promoção da paridade de género nos painéis de debate”, com 40% dos oradores a serem mulheres.

O presidente da CMC, José Manuel Silva, citado na nota de imprensa, afirmou que o investimento no Coimbra Invest Summit passou de 51 mil euros em 2023 para 91 mil euros na presente edição.