diario as beiras
Coimbra

Coimbra integra consórcio europeu para dar resposta à poluição por nitratos

20 de outubro às 11 h44
0 comentário(s)
DR

Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) estão a participar num consórcio europeu para desenvolver soluções sustentáveis contra a poluição por nitratos.

A investigação, que decorre no âmbito do projeto “Life-Nitrazens”, foi recentemente aprovada pela Comissão Europeia com um financiamento de cerca de dois milhões de euros, ao abrigo do “Life Programme”, revelou a FCTUC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

“O projeto tem como objetivo enfrentar o desafio urgente da contaminação por nitratos, uma ameaça significativa para os ecossistemas e para a saúde humana”, alertou o diretor do Departamento de Química da Universidade de Coimbra (UC), Artur Valente.

Segundo o também investigador do Centro de Química, “a poluição por nitratos, resultante, principalmente, da atividade agrícola intensiva e da gestão inadequada de resíduos orgânicos, está associada a problemas de saúde graves, como a metemoglobinemia e o aumento do risco de cancro”.

A proposta do Life-Nitrazens incide sobre um modelo sustentável e replicável de mitigação da poluição por nitratos, baseado numa abordagem conjunta entre sensibilização ambiental, participação ativa das comunidades locais e mudança de comportamentos.

De acordo com a equipa do projeto, a iniciativa promove “o envolvimento direto dos cidadãos na monitorização dos níveis de nitratos em águas superficiais e subterrâneas”, incentivando a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e o cumprimento das diretivas europeias sobre a qualidade da água.

Para implementar as ações e promover boas práticas agrícolas, foram selecionadas seis áreas-piloto, localizadas nas bacias dos rios Douro e Ebro, em Espanha.

Em Portugal, o projeto será replicado na bacia hidrográfica do Mondego, onde se prevê aplicar as ferramentas e estratégias desenvolvidas em Espanha, assegurando a transferibilidade dos resultados e a integração de dados regionais através de uma Plataforma de Partilha de Dados para a Governação dos Nitratos.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de outubro

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos
20 de outubro

Construção de cinco edifícios em escala reduzida no Portugal dos Pequenitos arranca em janeiro
20 de outubro

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro
20 de outubro

Coimbra integra consórcio europeu para dar resposta à poluição por nitratos

Coimbra

Coimbra
20 de outubro às 14h34

Coimbra: Crianças finalizam puzzle de 103 mil peças que ilustra Portugal dos Pequenitos

0 comentário(s)
Coimbra
20 de outubro às 13h15

Construção de cinco edifícios em escala reduzida no Portugal dos Pequenitos arranca em janeiro

0 comentário(s)
Coimbra
20 de outubro às 13h10

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro

0 comentário(s)