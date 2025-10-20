Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) estão a participar num consórcio europeu para desenvolver soluções sustentáveis contra a poluição por nitratos.

A investigação, que decorre no âmbito do projeto “Life-Nitrazens”, foi recentemente aprovada pela Comissão Europeia com um financiamento de cerca de dois milhões de euros, ao abrigo do “Life Programme”, revelou a FCTUC, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

“O projeto tem como objetivo enfrentar o desafio urgente da contaminação por nitratos, uma ameaça significativa para os ecossistemas e para a saúde humana”, alertou o diretor do Departamento de Química da Universidade de Coimbra (UC), Artur Valente.

Segundo o também investigador do Centro de Química, “a poluição por nitratos, resultante, principalmente, da atividade agrícola intensiva e da gestão inadequada de resíduos orgânicos, está associada a problemas de saúde graves, como a metemoglobinemia e o aumento do risco de cancro”.

A proposta do Life-Nitrazens incide sobre um modelo sustentável e replicável de mitigação da poluição por nitratos, baseado numa abordagem conjunta entre sensibilização ambiental, participação ativa das comunidades locais e mudança de comportamentos.

De acordo com a equipa do projeto, a iniciativa promove “o envolvimento direto dos cidadãos na monitorização dos níveis de nitratos em águas superficiais e subterrâneas”, incentivando a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e o cumprimento das diretivas europeias sobre a qualidade da água.

Para implementar as ações e promover boas práticas agrícolas, foram selecionadas seis áreas-piloto, localizadas nas bacias dos rios Douro e Ebro, em Espanha.

Em Portugal, o projeto será replicado na bacia hidrográfica do Mondego, onde se prevê aplicar as ferramentas e estratégias desenvolvidas em Espanha, assegurando a transferibilidade dos resultados e a integração de dados regionais através de uma Plataforma de Partilha de Dados para a Governação dos Nitratos.