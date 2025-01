Coimbra: Instituto Miguel Torga tem ambição de ser joia da CIM

O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) celebrou no passado sábado 88 anos de existência e, na cerimónia de aniversário, o seu presidente, Manuel Castelo Branco, assumiu a vontade e o desejo de colocar a escola de ensino superior num patamar de excelência.

A instituição é tutelada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e Manuel Castelo Branco frisou a intenção da escola honrar a entidade que a tutela.

“Queremos que o Instituto Miguel Torga seja uma das joias da coroa da CIM Região de Coimbra. Esta é uma escola do futuro e, sendo propriedade dos municípios, tem o dever de realizar a sua descentralização”, disse o presidente do conselho de direção da instituição na sessão comemorativa dos 88 anos, que decorreu na Sala D. Afonso Henriques, no Convento São Francisco.

