diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Estudo liderado pela UC mostra que inibição de pequenas moléculas acelera cicatrização em pessoas com diabetes

14 de outubro às 09 h40
0 comentário(s)
DR

Um estudo liderado pela Universidade de Coimbra (UC) e pela Universidade de Roskilde (Dinamarca) demonstrou que a inibição de pequenas moléculas acelera a cicatrização das feridas de pessoas com diabetes.

A investigação aponta uma cicatrização quase total destas feridas ao fim de dez dias, através de uma abordagem molecular que inibe, em simultâneo, dois microARN, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

A descoberta “pode abrir caminho ao desenvolvimento de novas terapias para melhorar o tratamento de feridas em pessoas diagnosticadas com diabetes”, cuja cicatrização “é lenta e complexa, o que favorece o aparecimento de úlceras difíceis de curar”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (15/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de outubro

Homem de 28 anos detido por abusar de enteada menor em Arganil
14 de outubro

Prova Oh Meu Deus vai integrar circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc em 2026
14 de outubro

Cantanhede: Mais de 2,5 milhões de árvores rearborizaram área ardida do baldio da freguesia da Tocha
14 de outubro

PRR: Ministro da Economia saúda aprovação do 7.º pagamento e diz que processo está "em dia"

Coimbra

Coimbra
14 de outubro às 09h40

Coimbra: Estudo liderado pela UC mostra que inibição de pequenas moléculas acelera cicatrização em pessoas com diabetes

0 comentário(s)
Coimbra
14 de outubro às 08h46

Coimbra: Ana Abrunhosa distribui pelouros internamente e recusa fazer coligações

0 comentário(s)
Coimbra
14 de outubro às 08h43

Coimbra: Escola de turismo abre as portas ao mundo

0 comentário(s)