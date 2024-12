Coimbra: Infeções respiratórias obrigam a reforçar cuidados de saúde primários

Entra hoje em vigor o nível 1 do plano de contingência da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra. Esta mudança no plano deve-se à intensidade de propagação de infeções respiratórias na área geográfica da ULS.

Segundo o comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, na semana de 16 a 22 de dezembro foram registadas 1.373 consultas relacionadas com infeções respiratórias, o que fez o Grupo de Coordenação e Acompanhamento da ULS de Coimbra ativar o nível 1 do plano.

