Coimbra inaugura centro de ginástica que homenageia Carlos Cidade

A Câmara de Coimbra inaugurou hoje o Centro Municipal de Ginástica Carlos Cidade, que homenageia o antigo vereador socialista que faleceu em maio de 2022 e que foi vice-presidente no anterior mandato autárquico. O complexo desportivo, situado no Vale das Flores, foi adjudicado no anterior executivo, liderado pelo PS, depois de a empresa Supera vencer o concurso público para a construção daquele centro com quase dez mil metros quadrados, com piscinas, ginásio, spa e outras instalações, num investimento de 11 milhões de euros.

Como contrapartida pela concessão dos terrenos municipais por 40 anos, a empresa construiu, num edifício contíguo, um centro de treinos para ginástica que reverte para a Câmara de Coimbra. “É um dia de união em torno de um projeto e de um sonho”, afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/NC/PPM/A/R/V), na inauguração do Centro Municipal de Ginástica Carlos Cidade.

Para o autarca, a homenagem evoca a “gratidão da cidade que [Carlos Cidade] tanto amou”, considerando aquela obra um importante legado deixado pelo antigo vereador. Com a presença de familiares e amigos e membros do atual executivo e do anterior (incluindo o ex-presidente da Câmara, Manuel Machado), a sessão de inauguração contou com intervenções da filha, Andreia Cidade, e da mulher, Ana Gomes. Para o vereador com a pasta do desporto, Carlos Lopes, a infraestrutura “não poderia ter outro nome”, recordando o empenho de Carlos Cidade para que aquela obra fosse realizada.