diario as beiras
Coimbra

Coimbra: IMT recebe na próxima semana o relatório para certificar canal do metro

29 de outubro às 10 h14
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

A Metro Mondego espera na próxima semana que o relatório Independent Safety Assessor (ISA), realizado por uma entidade externa, seja entregue ao Instituto de Mobilidade dos Transportes (IMT), para que este possa avaliar e aprovar a segurança nos sistemas de sinalização do troço suburbano do metrobus.

Segundo fonte da Metro Mondego, empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, os relatórios estão praticamente concluídos pela entidade externa que está a realizar o ISA.

“Estamos a contar que até à próxima semana sejam submetidos junto do IMT todos os relatórios. Nos próximos dias vamos submetê-lo ao IMT. A informação que temos é que, entre o final do mês e o início do próximo, recebemos o ISA”, esclareceu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

