A Metro Mondego espera na próxima semana que o relatório Independent Safety Assessor (ISA), realizado por uma entidade externa, seja entregue ao Instituto de Mobilidade dos Transportes (IMT), para que este possa avaliar e aprovar a segurança nos sistemas de sinalização do troço suburbano do metrobus.

Segundo fonte da Metro Mondego, empresa responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, os relatórios estão praticamente concluídos pela entidade externa que está a realizar o ISA.

“Estamos a contar que até à próxima semana sejam submetidos junto do IMT todos os relatórios. Nos próximos dias vamos submetê-lo ao IMT. A informação que temos é que, entre o final do mês e o início do próximo, recebemos o ISA”, esclareceu.

