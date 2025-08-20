Coimbra: IHRU abre concurso para apartamentos com rendas acessíveis na Baixa

Residir em apartamentos novos na via central da Baixa de Coimbra – a dois passos da Praça 8 de Maio e com preços de renda entre 618 e 766 euros – vai ser possível para as quatro famílias que se candidatarem e forem contempladas no sorteio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, I.P.) lançado a 15 de agosto.

São frações dos edifícios construídas pela Metro Mondego aquando da abertura do túnel da via central (agora designada av. D. Sesnando Davides) e que foram transferidas para a posse do IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana).

Estes quatro apartamentos localizam-se no referido edifício (sem elevador) e têm preços de arrendamento cerca de 30% abaixo dos valores do mercado imobiliários: são 618 euros para um T2 no 3.º andar, 627 euros para um T2 do 1.º andar, e 624 para um T2 do 2.º andar. O T3 do 2.º andar está anunciado por 766 euros/mês.

Fazem parte de um concurso de arrendamento acessível onde constam mais três apartamentos T1 de 1.º andar e r/c em Coimbra, um deles na rua do Brasil por 392 euros, e os dois restantes na rua Cidade de São Paulo, entre os bairros do Monte Formoso e da Rosa, com preços de renda de 378 e 375 euros/mês, sendo que este último havia sido arrendado pelo IHRU em 2022 por 210 euros.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 20/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS