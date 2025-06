Coimbra: Idosos vivem dia marcado por sorrisos e animação

“Ver os sorrisos deles e proporcionar-lhes um dia diferente deixa-nos de coração cheio”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ana Cortez Vaz, vereadora de Ação Social da Câmara de Coimbra sobre o 2.º Encontro Sénior, que teve lugar ontem, nas Caves de Coimbra, e contou com meio milhar de participantes.

“À semelhança do ano passado, em que fizemos a primeira edição, tivemos muita adesão”. Ver 500 utentes de 18 instituições a conviver e felizes indica que estamos no caminho certo”, disse.

Ana Cortez Vaz sublinhou ainda que “sabemos que a questão da solidão é algo que preocupa os nossos mais velhos. Dessa forma cabe-nos a nós (câmara) e restantes instituições mostrar que estamos disponíveis para eles”.

