Coimbra: Homem faleceu após colisão em Santa Clara

Um acidente entre dois veículos ligeiros fez ontem, ao início da tarde, um ferido grave na rotunda ao lado da rotunda que dá acesso ao Hospital dos Covões, junto ao IC2.

O alerta foi dado às 12H26 para a rotunda do Bordalo, em Santa Clara.

Quando chegaram ao local, os operacionais fizeram manobras de reanimação na vítima, um homem de 66 anos, antes de o transportem para o Hospital da Universidade de Coimbra.

Contudo, apesar das manobras de suporte avançado de vida desenvolvidas, a vítima acabou por não sobreviver.

