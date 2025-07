Coimbra: Hoje já haverá autocarros a circular no canal do metro

Os autocarros do metrobus já se encontram concentrados no Parque de Material e Oficinas, em Sobral de Ceira, onde está também instalado o Posto de Comando Central (PCC), atualmente já operacional.

De acordo com informação avançada ontem pela vereadora dos Transportes e Mobilidade da Câmara de Coimbra, já foram também contratados os motoristas e os reguladores de tráfego, estando assim asseguradas “todas as condições para o arranque operacional do sistema”.

Ana Bastos anunciou a fase de testes operacionais terá início hoje, com circulação de autocarros no canal dedicado entre o Alto de São João e a Portagem.

“Esta fase é essencial para testar os sistemas técnicos e de regulação, mas cuja realização poderá implicar impactes pontuais no funcionamento da rede viária adjacente. Não há riscos associados, mas importa que todos os conimbricenses respeitem a sinalização local e os semáforos nas zonas de atravessamento. Reafirmo, a partir de amanhã [hoje] já haverá autocarros a circular no canal”, frisou.

