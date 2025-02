Coimbra: Greve dos motoristas e 30 novas viaturas para os SMTUC

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra vai avançar para a aquisição de 30 autocarros elétricos novos e 17 postos de carregamento para os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), num investimento global de 13 milhões de euros.

A operação será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no montante de cerca de 8,3 milhões de euros e os restantes cinco milhões de euros são suportados pela autarquia.

Considerando esta uma “das mais importantes decisões da reunião”, o edil de Coimbra, José Manuel Silva destacou que a compra de novas viaturas vai permitir “um forte rejuvenescimento da frota e o abate dos autocarros mais antigos”.

A operação é feita por ajuste direto, “ao abrigo do Acordo-Quadro para a aquisição de autocarros elétricos para transporte de passageiros, celebrado pela CIM-RC”, clarificou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 18/02/2026 do DIÁRIO AS BEIRAS