Coimbra conta, desde ontem, com uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF). A Aeminium foi inaugurada no Centro de Saúde da Avenida Fernão de Magalhães, ocupando o primeiro piso do edifício e assegurando acompanhamento médico e de enfermagem a cerca de 6.700 utentes nesta fase inicial. Segundo a coordenadora, Ana Rita Coutinho, a unidade integra quatro equipas de saúde familiar, prevendo-se que o número de utentes cresça para cerca de 7.750 a médio prazo.

Durante a sessão, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, reiterou que a saúde é uma prioridade e revelou a candidatura de dois novos centros de saúde ao PTRR. A proposta, desenvolvida com a ULS, visa responder ao crescimento populacional e às novas dinâmicas demográficas, sobretudo em áreas urbanas com menor acesso aos cuidados. A autarca garantiu ainda a continuidade do investimento nas freguesias e reforçou a necessidade de serviços de saúde de proximidade.