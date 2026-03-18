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Coimbra

Coimbra ganha nova USF e prepara mais dois centros de saúde

18 de março de 2026 às 07 h37
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Foto de Patrícia Cruz Almeida

Coimbra conta, desde ontem, com uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF). A Aeminium foi inaugurada no Centro de Saúde da Avenida Fernão de Magalhães, ocupando o primeiro piso do edifício e assegurando acompanhamento médico e de enfermagem a cerca de 6.700 utentes nesta fase inicial. Segundo a coordenadora, Ana Rita Coutinho, a unidade integra quatro equipas de saúde familiar, prevendo-se que o número de utentes cresça para cerca de 7.750 a médio prazo.

Durante a sessão, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, reiterou que a saúde é uma prioridade e revelou a candidatura de dois novos centros de saúde ao PTRR. A proposta, desenvolvida com a ULS, visa responder ao crescimento populacional e às novas dinâmicas demográficas, sobretudo em áreas urbanas com menor acesso aos cuidados. A autarca garantiu ainda a continuidade do investimento nas freguesias e reforçou a necessidade de serviços de saúde de proximidade.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

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