Coimbra: Galeria de minerais “reabriu” após obras de renovação

Foi, ontem, reinaugurada a Galeria de Minerais José Bonifácio d’Andrade e Silva do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (UC), depois de no último ano ter sido alvo de obras de renovação.

A cerimónia serviu para homenagear o mineralogista brasileiro que foi estudante e professor da UC

Paulo Trincão começou por dizer que “esta galeria é um lugar sui generis (único) do nosso museu”. É uma galeria muito antiga, praticamente originária da remodelação deste espaço e do início dos cursos de História Natural na Universidade”.

“A Galeria de Minerais José Bonifácio d’Andrade e Silva representa uma “boa” coleção de minerais, não se comparando com a riqueza dos minerais do Brasil”. acrescentou.

Já João Nuno Calvão da Silva fez questão de agradecer a presença de Ricardo Lewandoski neste momento tão especial.

“É uma honra ter aqui Ricardo Lewandoski, ministro com as pastas da Justiça e Segurança Pública no país irmão. Aquando do nosso convite, dada a importância deste momento, mostrou uma imediata disponibilidade, o que muito nos orgulha. Isto só mostra os laços e as sinergias que continuam a existir entre Portugal e Brasil”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 01/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS