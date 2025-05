Coimbra: Futura residência da UC com 160 camas já começou a ser construída

As máquinas em manobras que começaram a trabalhar na semana passada nos terrenos onde vai nascer a residência universitária Luís de Camões – na rua do mesmo nome, em Coimbra – dão boas indicações sobre o início desta obra da Universidade de Coimbra. O contrato de consignação, com data de 1 de abril último, foi publicado esta semana no portal das compras do Estado.

A residência destinada a alunos do ensino superior na cidade localiza-se nas traseiras da urbanização de São Jerónimo, em Santo António dos Olivais.

A empreitada foi adjudicada à construtura A. Baptista de Almeida, por um valor de 9,65 milhões de euros, a que acresce IVA, elevando o montante acima dos 12 milhões, com financiamento do NextGenerationEU e PRR (cinco milhões).

O prazo de execução é de 11 meses, portanto, a data de conclusão será março do próximo ano. Trata-se da recuperação de antigas instalações do ISCAC (Instituto de Contabilidade e Administração/Politécnico de Coimbra), que durante vários anos estiveram em processo de degradação e registaram um incêndio em novembro do ano passado.

